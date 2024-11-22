Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro выпустили в Европе

Вскоре после глобального релиза компания Xiaomi дала старт европейским продажам фитнес-браслета Smart Band 9 Pro. Новинка оценена в Старом Свете от 70 до 80 евро, а в качестве бесплатного бонуса покупатели получают фен Xiaomi H10 или умные весы Xiaomi S400.

Напомним, что браслет оснащается 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1200 нит, рамками толщиной 2,2 мм и частотой обновления изображения 60 Гц, металлическим корпусом с матовыми боковыми гранями, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, толщиной 10,8 мм и массой 24,5 грамма, поддержкой 150 видов тренировок, измерением частоты сердечных сокращений ЧСС, отслеживанием качества сна, уровня стресса и менструального цикла, поддержкой приложения Apple Health, модулем NFC, поддержкой GNSS и автономностью до 21 дня.
Часы Huawei Watch GT 5 рассекречены…
Сетевое издание SpillSomeBeans опубликовало качественные изображения и подробности о параметрах флагманск…
Представлены часы Casio G-Shock Black and White…
Японская компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов серией Black and White Series, которая сос…
Часы Amazfit T-Rex 3 выпустят в сентябре …
Компания Huami объявила, что умные часы Amazfit T-Rex 3 будут официально представлены 10 сентября в Китае…
Google Pixel Watch 2 превращаются в кирпич после апдейта…
Ещё в конце сентября появилась информация о том, что компания Google официально начала рассылку обновлени…
Honor официально представила новые умные часы Watch 5…
Сегодня вместе с глобальным запуском складного флагманского смартфона Magic V3 компания Honor официально …
Samsung обновила старые Galaxy Watch свежей прошивкой…
Есть хорошие новости для умных часов Galaxy Watch предыдущих поколений — сегодня компания Samsung официал…
Часы HONOR Watch 5 появились в продаже …
Компания HONOR выпустила в европейскую продажу умные часы HONOR Watch 5, которые были представлены в конц…
Фитнес-браслет Redmi Band 3 порадует автономностью…
Компания Xiaomi раскрыла некоторые подробности о фитнес-браслете Redmi Band 3, который будет представлен …
Компактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE SКомпактные и функциональные GPS-часы для занятий спортом и мониторинга здоровья. Обзор SUUNTO RACE S
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor