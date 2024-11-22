Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro выпустили в Европе

Вскоре после глобального релиза компания Xiaomi дала старт европейским продажам фитнес-браслета Smart Band 9 Pro. Новинка оценена в Старом Свете от 70 до 80 евро, а в качестве бесплатного бонуса покупатели получают фен Xiaomi H10 или умные весы Xiaomi S400.

Напомним, что браслет оснащается 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1200 нит, рамками толщиной 2,2 мм и частотой обновления изображения 60 Гц, металлическим корпусом с матовыми боковыми гранями, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, толщиной 10,8 мм и массой 24,5 грамма, поддержкой 150 видов тренировок, измерением частоты сердечных сокращений ЧСС, отслеживанием качества сна, уровня стресса и менструального цикла, поддержкой приложения Apple Health, модулем NFC, поддержкой GNSS и автономностью до 21 дня.