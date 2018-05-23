Флагман ASUS Zenfone 5Z появился в российском предзаказе

Компания ASUS дала старт приёму российских предзаказов на флагманский смартфон Zenfone 5Z, который был представлен на февральской выставке MWC 2018. В официальном онлайн-магазине ASUS аппарат предлагается по цене 35 990 рублей за версию с 6+64 ГБ и 39 990 рублей за 8+256 ГБ оперативной и встроенной памяти.

Напомним, что Zenfone 5Z получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль. В качестве операционной системы здесь используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.