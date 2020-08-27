Флагман ASUS Zenfone 7 Pro показали на официальном видео

Компания ASUS опубликовала рекламное видео, посвященное представленному вчера флагманскому смартфону Zenfone 7 Pro. Естественно, производитель делает упор на уникальную поворотную тройную камеру, которая подойдет для создания автопортретов и видеозвонков.

Смартфон оснащается процессором Snapdragon 865+, от 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото с оптической стабилизацией.
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