Флагман ASUS Zenfone 7 выпустят уже в июле

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне ASUS Zenfone 7, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат будет представлен уже в конце этого или в начале грядущего квартала. В отличие от предшественника, который оснащается поворотной камерой, Zenfone 7 получит многомодульную основную камеру, а фронтальная камера будет врезана в дисплей. Также смартфон получит 8-ядерную платформу Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650, дисплей с высокой частотой обновления, подэкранный дактилоскоп и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Вполне вероятно, что одновременно с Zenfone 7 будет представлен геймерский смартфон ROG Phone III.

Комментарии и отзывы ASUS Zenfone 7
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