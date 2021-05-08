Флагман ASUS Zenfone 8 получит сдвоенную камеру

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма раскрыл подробности о флагманском смартфоне ASUS Zenfone 8, официальный релиз которого состоится 12 мая. Итак, аппарат получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, 5,9-дюймовый дисплей AMOLED Samsung E4 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, селфи-камеру разрешением 12 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686) и 12 Мп (сверхширик), а также без оптической стабилизации, стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъем, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, три микрофона, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт, размеры 148:68,5:8,9 мм, массу 169 г и предустановленную ОС Android 11 c оболочкой ZenUI 8.