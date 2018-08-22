Флагман Google Pixel 3 XL засветился на новых фото

Несколько дней назад в сети появилось живое фото смартфона Google Pixel 3 XL. Снимок был сделан в трамвае Торонто. Сегодня источники опубликовали новые снимки Google Pixel 3 XL. На этот раз пассажира со смартфоном в руках запечатлели в метро Торонто. Отметим вырез на передней панели, в котором размещены двойная камера и вырез для второго громкоговорителя, а также заднюю панель в двухцветном исполнении с одинарной камерой и вспышкой. Слухи также прочат новому «гуглофону» 6,7-дюймовый OLED-дисплей, 12 Мп основную камеру, двойную селфи-камеру на 8 Мп, топовый чипсет Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3430 мАч. Официальный дебют Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL ожидается 4 октября.