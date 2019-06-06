Флагман Google Pixel 4 показали на качественных рендерах

В сети появились качественные рендеры флагманского смартфона Google Pixel 4, который еще не был представлен официально. Итак, отметим одинарную фронтальную камеру, врезанную в левый угол экрана, горизонтально ориентированную двойную основную камеру, расположенную в левом углу, светодиодную вспышку, разъем USB-C для зарядки и передачи данных, слот для SIM-карты, два выреза для громкоговорителей, а также кнопки, расположенные лишь на правой грани устройства. Официальная презентация смартфона ожидается в октябре этого года.