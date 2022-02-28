Флагман HONOR Magic4 Pro оценен в 1100 евро

Компания HONOR пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью HONOR Magic4 Pro, которая среди прочего получила поддержку беспроводной зарядки мощностью 100 Вт.

Новинку также оснастили 6,81-дюймовым изогнутым LTPO-дисплеем с разрешением 2848:1312 пикселей, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR 10+ и яркостью до 1000 кд/м2, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик с углом обзора 122°) и 64 (телеобъектив), поддержкой 10-битной записи видео Log 4K при 60 кадрах в секунду, селфи-камерой на 12 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, продвинутым дактилоскопом Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68. Цена смартфона составляет 1100 евро.