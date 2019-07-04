Флагман HTC U12+ наконец-то начал получать обновление Android Pie

Последняя версия операционной системы Android 9 Pie добралась до смартфона HTC U12+. Прошивка получила номер сборки 2.45.709.1 и весит чуть больше 1 ГБ.

К сожалению, официальный список изменений небольшой. В нём лишь говорится, что разработчики удалили социальную сеть Google+ из новостной ленты BlinkFeed. Но пользователи, которые уже успели обновится, отмечают, что в прошивку добавили большую часть новых функций «пирога», а также немного обновили интерфейс, улучшили производительность и автономное время работы смартфона.

Обновление пока начали распространять на Тайване. Чуть позже прошивка доберётся до пользователей и в других странах.