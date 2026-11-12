Раскрыты характеристики смартфона HONOR 700 Pro

Неанонсированный смартфон компании HONOR появился в базе Geekbench — аналитики считают, что за результатами тестирования связывают будущий HONOR 700 Pro. Устройство с номером модели HONOR FAP-AN00 прошло тестирование 11 ноября в Geekbench 6.7.1 — смартфон набрал 2862 балла в одноядерном тесте и 9397 баллов в многоядерном. В качестве аппаратной платформы указан Qualcomm SM8845 — процессор Snapdragon 8 Gen 5. Он состоит из восьми ядер — два работают на частоте 3,80 ГГц, а остальные шесть — на частоте 3,32 ГГц. В качестве графического ускорителя используется Adreno 829. Кроме того, тестируемый смартфон работал под управлением операционной системы Android 17 и имел 14,78 ГБ оперативной памяти, что соответствует конфигурации с 16 ГБ ОЗУ.

Ранее HONOR подтвердила, что HONOR 700 Pro будет доступен в версиях с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ и 512 ГБ, а также 16 ГБ и 512 ГБ соответственно. То есть протестированный в Geekbench экземпляр является самой старшей конфигурации. Также стоит отметить, что HONOR 700 Pro станет преемником китайского HONOR 600 Pro. Предыдущая модель оснащалась процессором MediaTek Dimensity 8550 Elite, 6,57-дюймовым OLED-дисплеем, основной камерой на 200 Мп и аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Но новинка в этом плане будет поинтереснее как минимум из-за процессора, который демонстрирует более высокую производительность в бенчмарках и реальных сценариях эксплуатации. Но пока что это, конечно, просто слухи.
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