Флагман Honor Magic3 засветился в ТВ-рекламе

Компания Honor опубликовала рекламу на китайском телевидении, в которой был раскрыт дизайн передней панели смартфона Honor Magic 3. Отметим изогнутый по бокам дисплей с очень узкими рамками и сдвоенную селфи-камеру, врезанную в левый верхний угол.

Вчера сетевые источники раскрыли характеристики старшей модели Honor Magic 3 Pro, которая вряд ли будет существенно отличаться от обычного Magic 3. Смартфон должны оснастить 6,76-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1344 пикселя, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888 Plus, предустановленной Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.
Комментарии и отзывы Honor Magic3
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