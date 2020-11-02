Флагман Honor V40 Pro получит 120-Гц дисплей

Авторитетный информатор RODENT950 поделился подробностями о флагманских смартфонах Honor V40, которые предложат схожие с моделями Huawei Mate 40 характеристики по более доступной цене. Итак, Honor V40 прочат 6,72-дюймовые изогнутые дисплеи с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц (ы Huawei Mate 40 только 90 Гц), платформу Dimensity 1000+ в Honor V40 Pro и фирменный процессор Kirin 9000 в Honor V40 Pro, сдвоенную фронтальную камеру, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, стереодинамики, а также поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 66-Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт. Официальный анонс ожидается уже в декабре.

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