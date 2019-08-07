Флагман Huawei Mate 30 засветился на живом фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился живым фото флагманского смартфона Huawei Mate 30, замеченного в общественном транспорте. Аппарат заключен в массивный защитный чехол, который сильно выступает над поверхностью дисплея, защищая его тем от падения. При этом снимок подтверждает широкий в центре экрана, включающий фронтальную камеру и различные сенсоры. Также отметим кнопки включения и регулировки громкости на правой грани устройства. Официальная презентация Huawei Mate 30 ожидается в октябре этого года.