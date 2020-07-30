Флагман Huawei Mate 40 Pro показали на рендере

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры топового смартфона Huawei Mate 40 Pro, официальная презентация которого ожидается в сентябре этого года. Утверждается, что изображения были созданы на основе имеющихся утечек. Отметим очень тонкие нижнюю и верхнюю рамки, сдвоенную врезанную фронтальную камеру и круглый блок квадрокамеры с перископным модулем, который обеспечит 55-кратный гибридный зум. Также смартфону прочат 5-нанометровую фирменную платформу Kirin 1020 (возможен топовый процессор MediaTek в глобальной версии) и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Впрочем, эти два параметра будут актуальны для всех моделей линейки: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Porsche Design и Mate 40 Pro+.