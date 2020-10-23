Флагман Huawei Mate 40 Pro представлен официально

Компания Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40, в которую вошли четыре модели: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Последняя модель отличается от Mate 40 Pro+ дизайном и функцией записи видео в разрешении 8K.

Новинки оснастили платформой Kirin 9000 (Huawei Mate 40 достался более простой чипсет Kirin 9000E), многомодульной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размером 1/1,28 дюйма, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольным модулем на 20 Мп (Mate 40 получил 16 Мп модуль без автофокуса), 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080:2376 пикселей в Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro, 6,76-дюймовым экраном с разрешением 1344:2772 пикселей в старших моделях, аккумулятором на 4200 и зарядкой на 40 Вт у Mate 40, а также 4400 мАч и 66 Вт (плюс беспроводная зарядка на 50 Вт) в старших моделях. Huawei Mate 40 с 8/128 ГБ оценен в 900 евро, Mate 40 Pro с 8/256 ГБ обойдется в 1200 евро, Mate 40 Pro+ с 12/256 ГБ будет стоить 1400 евро, а за Mate 40 RS Porsche Design попросят 2300 евро.