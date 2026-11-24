За производительность отвечает процессор Kirin 9020. По данным Huawei, по сравнению с Mate 70 Air он обеспечивает прирост на 9% в однопоточном режиме, на 36% в многопоточном и на 18% в графических задачах. Производительность в играх, согласно заявлениям компании, увеличилась на 30%. Кроме того, фирменная технология работы с памятью позволяет 12 ГБ оперативной памяти эффективнее справляться с фоновыми задачами, обеспечивая возможности, сопоставимые с 16 ГБ в сценариях сохранения приложений в фоновом режиме. Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч — производитель заявляет до 23 часов воспроизведения видео, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт. И, что довольно примечательно, базовая модификация смартфона стоит всего 750 долларов — это относительно доступно по современным меркам.