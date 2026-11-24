Huawei выпустила тонкий смартфон Mate 90 Air

Компания Huawei официально представила смартфон Mate 90 Air в рамках сегодняшней презентации. Толщина корпуса новинки составляет всего 6,58 мм, а минимальная толщина металлической рамки достигает 3,7 мм. Huawei называет новинку самым тонким моноблочным смартфоном серии Mate за всю историю линейки. Смартфон оснащён 7-дюймовым изогнутым дисплеем (он изогнут со всех четырёх сторон) с разрешением 1,5K. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 4000 нит и высокочастотное ШИМ-затемнение на 2160 Гц. На задней панели расположена круглая площадка основной камеры, дизайн которой соответствует общему стилю семейства Mate 90.

За производительность отвечает процессор Kirin 9020. По данным Huawei, по сравнению с Mate 70 Air он обеспечивает прирост на 9% в однопоточном режиме, на 36% в многопоточном и на 18% в графических задачах. Производительность в играх, согласно заявлениям компании, увеличилась на 30%. Кроме того, фирменная технология работы с памятью позволяет 12 ГБ оперативной памяти эффективнее справляться с фоновыми задачами, обеспечивая возможности, сопоставимые с 16 ГБ в сценариях сохранения приложений в фоновом режиме. Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч — производитель заявляет до 23 часов воспроизведения видео, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт. И, что довольно примечательно, базовая модификация смартфона стоит всего 750 долларов — это относительно доступно по современным меркам.