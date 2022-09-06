Флагман Huawei Mate 50 Pro оценен в 980 долларов

Компания Huawei представила флагманский смартфон Mate 50 Pro, который, среди прочего, получил поддержку спутниковой связи. Новинка также оснащается улучшенной защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G (поддержка реализована при помощи специального чехла), предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей на 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Смартфон появится в китайской продаже 21 сентября по цене в 980 и 1125 долларов за версии с 256 и 512 ГБ флеш-памяти.