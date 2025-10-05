Флагман Huawei Mate 80 выпустят в ноябре

Сетевые источники опубликовали изображение флагманского смартфона Huawei Mate 80, основанное на информации инсайдера Digital Chat Station. Судя по рендеру, аппарат получит круглый блок основной камеры с тремя модулями, мультиспектральным сенсором и двумя LED-вспышками. Также информатор сообщает, что смартфон выйдет в следующем месяце.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Huawei Mate70 оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688:1216 точек, динамической кадровой частотой 1-120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит, процессором Kirin 9020, аккумулятором ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0 и оптическая стабилизация), 48 Мп (4-кратный оптический зум и OIS) и 40 Мп (сверхширик), поддержкой спутниковой навигации, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, стереодинамиками и алюминиевой рамкой корпуса.