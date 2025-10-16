Oppo представила топовый камерофон Find X9 Pro

В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила модели Find X9 и Find X9 Pro — обе оснащённые передовыми камерами и аккумуляторами. В отличие от бренда OnePlus, Oppo сохранила сотрудничество с Hasselblad и даже расширила его, представив фирменную телеобъективную насадку Hasselblad. Производитель также подтвердил, что глобальный релиз новинок состоится уже в конце этого месяца. Стоит сказать, что модель Pro получила впечатляющую тройную основную камеру, где главный элемент — телеобъектив с разрешением 200 мегапикселей и трёхкратным оптическим зумом.

Стоит отметить, что на самом деле камера с таким разрешением в наши дни уже не является чем-то невероятным, потому что телеобъективов с аналогичным разрешением сенсора на рынке предостаточно. Но производитель решил сделать ставку не только на разрешение, но и на качество снимков — всё благодаря более светосильной оптике и возможности отдельно купить набор для мобильной фотографии. Это позволит разместить на смартфоне специальную рукоятку, благодаря которой держать смартфон будет удобнее, плюс специальный объектив, а также специальную кольцевую подсветку. Это предоставляет возможность заниматься мобильной фотографией на более высоком уровне, но, конечно, стоит понимать, что всё это делает гаджет более крупным, тяжёлым и он занимает море места в кармане. Кроме того, объектив нужно носить в специальном чехле, иначе он поцарапается.
Samsung Galaxy S25 FE показали во всех расцветках…
Издание NieuweMobiel поделилось изображением субфлагманского смартфона Samsung Galaxy S25 FE, который зап…
Фотонабор OPPO Find X9 показали на фото …
Компания OPPO опубликовала фотографии фотонабора для флагманских смартфонов серии Find X9. В комплект спе…
Qualcomm готовит к релизу процессор Snapdragon 8 Gen 5…
Qualcomm проведёт своё ежегодное мероприятие Snapdragon Summit уже 23 сентября, и, по слухам, помимо анон…
Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max показали на рендерах …
Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, …
Официально: RedMagic 11 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite G…
Компания RedMagic объявила, что официальный релиз флагманских смартфонов серии RedMagic 11 Pro состоится …
Представлен OPPO A6 Pro с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A6 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной…
Samsung Galaxy A17 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования бюджетного смартфона S…
Смартфон-хамелеон iQOO 15 показали на видео…
В сети появилось видео, демонстрирующее заднюю панель смартфона iQOO 15. Её особенностью является покрыти…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor