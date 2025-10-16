Oppo представила топовый камерофон Find X9 Pro

В Китае сейчас сезон анонсов флагманов на Android, и сегодня настала очередь Oppo. Компания представила модели Find X9 и Find X9 Pro — обе оснащённые передовыми камерами и аккумуляторами. В отличие от бренда OnePlus, Oppo сохранила сотрудничество с Hasselblad и даже расширила его, представив фирменную телеобъективную насадку Hasselblad. Производитель также подтвердил, что глобальный релиз новинок состоится уже в конце этого месяца. Стоит сказать, что модель Pro получила впечатляющую тройную основную камеру, где главный элемент — телеобъектив с разрешением 200 мегапикселей и трёхкратным оптическим зумом.

Стоит отметить, что на самом деле камера с таким разрешением в наши дни уже не является чем-то невероятным, потому что телеобъективов с аналогичным разрешением сенсора на рынке предостаточно. Но производитель решил сделать ставку не только на разрешение, но и на качество снимков — всё благодаря более светосильной оптике и возможности отдельно купить набор для мобильной фотографии. Это позволит разместить на смартфоне специальную рукоятку, благодаря которой держать смартфон будет удобнее, плюс специальный объектив, а также специальную кольцевую подсветку. Это предоставляет возможность заниматься мобильной фотографией на более высоком уровне, но, конечно, стоит понимать, что всё это делает гаджет более крупным, тяжёлым и он занимает море места в кармане. Кроме того, объектив нужно носить в специальном чехле, иначе он поцарапается.