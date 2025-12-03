Официально: POCO C85 5G готов к выходу

Бренд POCO объявил о скором выходе недорогого смартфона POCO C85 5G. Дебютным рынком станет Индия. Судя по тизеру, аппарат получит вертикально ориентированный блок основной камеры с двумя модулями, один из которых получит датчик разрешением 50 Мп. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в сентябре был представлен смартфон POCO C85 (4G-версия), который получил 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 810 нит и сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки.
Google Pixel 10a показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 10a, кот…
Honor 500 будет похож на iPhone Air …
Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение смартфона серии Honor 500, релиз которой …
Samsung планирует отказаться от Galaxy S26 Pro…
По данным последних утечек, отказ Samsung от использования приставки «Pro» в линейке Galaxy S26 связан не…
Представлен смартфон POCO F8 Pro…
Бренд POCO пополнил ассортимент смартфонов моделью POCO F8 Pro, которая основана на прошлогоднем флагманс…
Флагман OPPO Find X9 Pro протестировали в AnTuTu…
Компания OPPO опубликовала результаты тестирования флагманского смартфона OPPO Find X9 Pro Satellite Comm…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Официально: OnePlus Ace 6 получит батарею на 7800 мАч…
Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне Ace 6, который будет представлен 27 октябр…
OnePlus 15 получит очень ёмкую батарею …
Авторитетный информатор Panda is Bald раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 15, который б…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor