Официально: POCO C85 5G готов к выходу

Бренд POCO объявил о скором выходе недорогого смартфона POCO C85 5G. Дебютным рынком станет Индия. Судя по тизеру, аппарат получит вертикально ориентированный блок основной камеры с двумя модулями, один из которых получит датчик разрешением 50 Мп. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в сентябре был представлен смартфон POCO C85 (4G-версия), который получил 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 Ultra с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 810 нит и сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки.