Флагман Huawei P30 Pro получит камеру с 10-кратным оптическим зумом

Несколько дней назад авторитетный искатель утечек Эван Бласс сообщил, что смартфон Huawei P30 получит основной датчик изображения на 40 Мп с возможностью 5-кратного оптического зума, а фронтальная камера сможет похвастаться 24 Мп сенсором. Сегодня профильное издание XDA Developers поделилось подробностями о старшей модели Huawei P30 Pro. Оно будет отличаться от стандартной модели 10-кратным оптическим зумом. Утверждается, что сведения были получены от того же источника, который в свое время первым сообщил достоверные подробности о Honor V20. Официальный анонс камерофонов Huawei P30 и P30 Pro ожидается в конце февраля на выставке MWC 2019.