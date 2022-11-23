Флагман Huawei P50 Pro подешевел до $695

Компания Huawei снова снизила цены на флагманские смартфоны Huawei P50 на домашнем китайском рынке. Теперь за Huawei P50 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти просят 540 долларов, а за Huawei P50 Pro в той же конфигурации – 695 долларов. Ранее модели стоили 570 и 750 долларов соответственно.

Напомним, что Huawei P50 Pro характеризуется топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2700:1228 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4360 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, стереодинамиками, защитой от пыли и воды (IP68), основной камерой с почти дюймовым 50-Мп датчиком, объективом с апертурой F/1,8 и оптической стабилизацией, монохромным 40-Мп модулем с диафрагмой F/1,6, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 64-Мп модулем с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.