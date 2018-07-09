Флагман LG G7 ThinQ испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до флагманского смартфона LG G7 ThinQ и подверг его своим незамысловатым испытаниям на прочность. Как и большая часть актуальных флагманов, корейская новинка с честью справилась со всеми тестами. Однако повторять испытания автора на своем LG G7 ThinQ мы не советуем, ведь, как выяснили недавно специалисты iFixit, смартфон плохо поддается ремонту.

Напомним, что LG G7 ThinQ оснастили 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120:1440 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4/6ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной 16 Мп+16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки. Также отметим Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников, защиту от воды и пыли IP68, стандарт MIL-STD 810G по прочности и поддержку функций искусственного интеллекта ThinQ.