Флагман LG G7 ThinQ начал получать обновление Android Pie в Европе

Ещё в январе компания LG выпустила стабильную версию ОС Android 9 Pie для флагмана LG G7 ThinQ, но вот только сейчас прошивка добралась до Европы.

Обновление весит 1.4 ГБ и в нём добавили майский патч безопасности, а также основные особенности «пирога». Например, функции Adaptive Battery, Adaptive Brightness и App Actions. Визуальных изменений в новом ПО, к сожалению, нет. За то разработчики компании также поработали над производительностью и автономностью устройства.

Прошивку уже получают пользователи смартфона в Англии, Польше, Италии и Чехии. В ближайшие дни обновление будет доступно и у нас.