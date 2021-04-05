Флагман LG V70 показали на рендере

Сегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Впрочем, разрабатываемые корейским гигантом смартфоны все же могут увидеть свет в мае-июне этого года. Одной из таких моделей может стать флагман LG V70, который демонстрируется на свежем рендере. Как это обычно бывает с LG, аппарат получит довольно самобытный дизайн с загнутыми боковыми кромками и тыльной квадрокамерой с объективами от Samyang.

Что до остальных характеристик, устройству прочат топовый процессор Snapdragon 888, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, батарею емкостью 5300 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт.