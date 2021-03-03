Флагман Meizu 18 оснастили компактным 2K-дисплеем

Компания Meizu пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Meizu 18, главной особенностью которого стал компактный 6,2-дюймовый дисплей Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото). Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 680 долларов, 8/256 ГБ – 725 долларов, а с 12/256 ГБ –775 долларов. Старт продаж намечен на 8 марта.