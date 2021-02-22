Флагман Meizu 18 получит SoC Snapdragon 870

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Meizu 18, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит не флагманскую платформу Snapdragon 888, а более доступную, но и менее производительную однокристальную систему Snapdragon 870. Последняя представляет собой разогнанную версию чипсета Snapdragon 865. Также сообщается о 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленной операционной системе Android 11, а также тройной тыльной камере с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Дата официальной презентации и ориентировочная цена пока не раскрываются.