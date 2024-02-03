Флагман Meizu 21 Pro представят уже в марте

Китайские источники сообщают, что официальный релиз флагманского смартфона Meizu 21 Pro состоится в марте этого года. Устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, OLED-экрана с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камеры на 32 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (перископный модуль) и 12 Мп (сверхширик), батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, а также защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68. Выпущенный в ноябре этого Meizu 21 отличается тройной основной камерой на 200 Мп (датчик Samsung S5KHP3 с OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро). Цена на него стартует с 480 долларов.