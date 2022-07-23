Флагман Moto X30 Pro стал доступен для предзаказа Китайский магазин Jingdong начал принимать предварительные заказы на смартфон Moto X30 Pro, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, флагман получит тыльную камеру с 200-Мп сенсором Samsung ISOCELL HP1, 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 12-Мп с телефото объективом, фронтальную камеру разрешением 60 Мп, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт. Ориентировочная цена версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составляет 900 евро. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:39 . Продукт - Moto X30 Pro

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