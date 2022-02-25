Флагман Motorola Edge Plus 2022 представлен официально

Компания Motorola выпустила в США смартфон Edge Plus 2022, который является обновленной версией представленного в Европе Moto Edge 30 Pro. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым P-OLED экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, 10-битной глубиной цвета, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR+, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 60 Мп, батареей на 4800 мАч и поддержкой 30-Вт проводной зарядки. Цена смартфона составляет 1000 долларов.