Флагман Motorola Edge Plus 2022 представлен официально

Компания Motorola выпустила в США смартфон Edge Plus 2022, который является обновленной версией представленного в Европе Moto Edge 30 Pro. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым P-OLED экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, 10-битной глубиной цвета, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR+, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 60 Мп, батареей на 4800 мАч и поддержкой 30-Вт проводной зарядки. Цена смартфона составляет 1000 долларов.

Комментарии и отзывы Motorola Edge Plus 2022
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветке…
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветкеАвторитетный инсайдер Ice Univerce поделился очередной утечкой по смартфону Samsung Galaxy S22 Ultra – на…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеру…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеруСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme 9 Pro+, официальный релиз которого ожидаетс…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фото…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фотоВ сети появилось первое фото новой версии флагманского смартфона Moto Edge X30, которая отличается от обы…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 Ultra…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 UltraВ сеть утекли изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которого сос…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla M…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla MКогда дело доходит до роскоши, Caviar обычно оглядывается назад: ее телефоны часто облицованы драгоценным…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетпле…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетплеНе так давно стартовали продажи нового смартфона Black Shark 4 Pro, занявший верхние строчки в рейтингах …
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов Reno…
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов RenoOPPO готова запустить серию Reno7 4 февраля. И в преддверии этого дня, в новом пресс-релизе, компания обс…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870Сетевые источники приоткрыли завесу тайны над смартфоном Xiaomi 12X, который будет представлен 28 декабря…
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor