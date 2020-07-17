Флагман Motorola Edge+ оценен в 80 тысяч рублей

Компания Motorola и оператор МТС объявили о скором российском выходе смартфона Motorola Edge+, который был представлен еще в апреле этого года. Аппарат доступен для предварительного заказа по цене в 79 990 рублей, что заметно дешевле европейской цены в 1200 евро.

Напомним, что новинка оснащается 6,7-дюймовым 10-битным OLED Full HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, врезанной фронтальной камерой на 25 Мп, подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, беспроводной 15-Вт зарядкой, а также 5-Вт обратной зарядкой, основой камерой модулями на 108, 16 (макро) и 8 (телефотомодуль) Мп, поддержкой съёмки 6K, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом, операционной системой Android 10 и поддержкой Bluetooth 5.1.