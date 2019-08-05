Флагман Motorola One Pro с Snapdragon 855

Что касается дактилоскопического сканера, то пока не ясно, куда поместит его производитель. Как правило, у смартфонов Motorola сканер отпечатков пальцев совмещен с фирменным логотипом на обратной стороне корпуса.Смартфон получит не только симметричный порт USB-C, но и классический аудиовыход на 3,5 мм. Разговорный динамик у гаджета будет одинарным.Лицевая панель выглядит вполне в духе времени: в верхней части экрана заметен модный каплеобразный вырез, предназначенный для «фронталки». А вот тыльная камера по-своему уникальна, поскольку имеет на вооружении целых четыре блока оптики. Смартфон относится к топовому уровню, потому что построен на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Презентация новинки ожидается в ближайшее время.О стоимости новинки пока неизвестно.