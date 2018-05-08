Флагман Nubia Z18 получит дизайн Full Screen 3.0

Месяц назад компания ZTE выпустил смартфон Nubia Z18 mini, который получил безрамочный 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей. Сегодня исполнительный директор подразделения Nubia Ни Фей выложил постер, на котором говорится, что Nubia Z18 получит дизайн Full Screen 3.0. Судя по недавним утечкам, аппарат получит небольшой вырез в верхней части экрана для камеры, как у Essential Phone.

Также смартфону прочат процессор Snapdragon 845, 6 дюймовый дисплей с разрешением 2106:1080 пикселей, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сдвоенную 24 Мп основную и одинарную 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3350 мАч. Сбоку будет расположена специальная кнопка для персонального помощника, а дактилоскоп разместят на задней панели.