Флагман Nubia Z40S Pro получил перископную камеру

Компания ZTE пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z40S Pro, которая, в числе прочего, получила топовый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новинку также оснастили оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой на 3062 мм2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор IMX787, 35 мм объектив и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), версиями с батареей ёмкостью 5000 мАч и 80-Вт зарядкой, а также с аккумулятором на 4600 мАч и 120-Вт зарядкой. Первый вариант оценен в 505, 550, 595 и 665 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти, а второй в 635 и 990 долларов за 12/256 ГБ и 18 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.
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