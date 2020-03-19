Флагман OPPO Find X2 за 72 990 рублей в России уже завтра

Уже завтра в России стартуют продажи флагманского смартфона OPPO Find X2, который официально анонсировали около двух недель назад. Новинка оценена в 72 990 рублей. В наличии представлено два цвета: черный с керамическим покрытием и морской со стеклянным.

Гаджет получил керамический корпус, 6,7-дюймовый OLED экран (3168:1440 пикселей) с кадровой частотой 120 Гц, который защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6-го поколения, тройную камеру, однокристальную систему Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5, 256 (Find X2) и 512 (Find X2 Pro) ГБ постоянной памяти UFS 3.0, врезанный в экран дактилоскоп, двухсекционную батарейку 4200 мАч, быструю зарядку Super VOOC 2.0 65 Вт, модуль бесконтактных платежей NFC и Android 10 с Color OS 7.1.