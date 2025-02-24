Флагман OPPO Find X8 Ultra получит плоский экран

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о топовом смартфоне OPPO Find X8 Ultra, релиз которого ожидается грядущей весной. Утверждается, что аппарат чуть ли не единственный из современных "ультра-флагманов» получит плоский дисплей. Это будет роднить его с iPhone 16 Pro Max. Также источник сообщает, что компактный OPPO Find X8 mini оснастят корпусом толщиной чуть больше 7 мм, 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, тройной основной камерой с 50-Мп модулями (включая 3-кратный перископный), 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400 с тактовой частотой до 3,63 ГГц и поддержкой беспроводной зарядки.