Флагман OPPO Find X9 Ultra раскупили в Европе

Сетевые инсайдеры сообщают, что выпущенный неделю назад флагманский камерофон OPPO Find X9 Ultra вызвал большой ажиотаж в Европе. Утверждается, что во Франции версия на 512 ГБ уже распродана, а новые поступления придется ждать два месяца. В других странах продажи новинки оказались в три раза выше показателей предыдущего поколения. Судя по всему, европейских пользователей не смущает даже высокая цена в 1700 евро за базовую конфигурацию.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением QHD+, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, защиту от воды и пыли по стандарту IP69, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основная камера с Hasselblad с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Sony Lytia-901), 50 Мп (10-кратный оптический зум), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (3-кратное оптическое приближение).