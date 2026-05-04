OnePlus Ace 7 получит активное охлаждение

Китайский инсайдер Smart Pikachu поделился первыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 7, который еще не был представлен официально. Сообщается о топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активной системе охлаждения и плоском экране со сверхвысокой кадровой частотой до 240 Гц и разрешением 1,5K.

Напомним, что неделю назад был представлен смартфон OnePlus Ace 6 Ultra, который имеет в своем оснащении флагманский процессор MediaTek Dimensity 9500, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, систему охлаждения с испарительной камерой на 6000 мм², 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 8600 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, корпус с металлической рамкой, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также поддержку контроллера Gunfire Gaming Controller с физическими микропереключателями.