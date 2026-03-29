Vivo T5 Pro получит аккумулятор на 9000 мАч

Сетевые источники опубликовали подробности о характеристиках смартфона Vivo T5 Pro, официальный релиз которого ожидается в середине следующего месяца. Устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 9020 мАч, 6,8-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, поддержки 90-Вт быстрой проводной зарядки, основной камеры с главным модулем на базе 50-датчика Sony IMX882, защиты от пыли и воды в соответствии со степенями IP68/IP69, а также предустановленной фирменной прошивки OriginOS 6. Цена базовой конфигурации составит около 300 долларов.

