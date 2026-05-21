Рабочие Samsung отменили забастовку - память не подорожает

Недавно компания Samsung столкнулась с крупнейшей забастовкой в своей истории — причиной стали рекордные продажи компании и недовольство сотрудников тем, что значительная часть прибыли не распределяется между работниками. Однако теперь профсоюз решил приостановить запланированную 18-дневную забастовку после нового раунда переговоров, который прошёл при участии министра труда Южной Кореи. В результате сторонам удалось прийти к предварительному соглашению. С 22 по 27 мая члены профсоюза будут голосовать за принятие предложенных условий. Согласно договорённостям, Samsung выделит специальный бонус для подразделения по производству процессоров в размере 10,5% от операционной прибыли. Компания также согласилась привязать бонусные выплаты к операционной прибыли и отменить лимит на размер премий.

Кроме того, подразделение получит 40% всего бонусного фонда сверх специальной выплаты. Изначально профсоюз требовал бонусы в размере 15% от операционной прибыли Samsung, полную отмену ограничений на выплаты и официально закреплённую систему начисления премий. В результате сотрудники получили немного меньше, чем ожидалось изначально, но это всё равно можно назвать большой победой. Кроме того, рынок полупроводниковой продукции выдохнул с облегчением — предполагалось, что из-за забастовки стоимость памяти вновь возрастёт, хотя она уже сейчас стоит просто запредельных денег. Но так как забастовка отменяется, ситуация не ухудшится.