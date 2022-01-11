Флагман OnePlus 10 Pro оценен в 740 долларов

Как и было обещано, сегодня компания OnePlus пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью OnePlus 10 Pro. Смартфон появится в продаже 13 января по цене в 740 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 785 долларов за 8/256 ГБ и 830 долларов за 12/256 ГБ.

Новинку оснастили топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой Hasselblad второго поколения с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Комментарии и отзывы OnePlus 10 Pro
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