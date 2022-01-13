Флагман OnePlus 10 Pro появился в продаже

Напомним, что OnePlus 10 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 737 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, обойдется в 785 долларов, а за вариант на 12/256 ГБ памяти придется отдать 831 доллар. Когда состоится официальный мировой релиз, пока не сообщается, но китайский магазин Giztop уже предлагает заказать новинку с предустановленными приложениями и сервисами Google Mobile Service (GMS), магазином приложений Google Play и последующими обновлениями за 900 долларов.