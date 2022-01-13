Флагман OnePlus 10 Pro появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, который был представлен всего пару дней назад. Отмечается, что уже за первую секунду продаж новинка принесла своему производителю 100 миллионов юаней или примерно 16 миллионов долларов.

Напомним, что OnePlus 10 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 737 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, обойдется в 785 долларов, а за вариант на 12/256 ГБ памяти придется отдать 831 доллар. Когда состоится официальный мировой релиз, пока не сообщается, но китайский магазин Giztop уже предлагает заказать новинку с предустановленными приложениями и сервисами Google Mobile Service (GMS), магазином приложений Google Play и последующими обновлениями за 900 долларов.