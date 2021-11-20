Флагман OnePlus 10 Pro показали на фото

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro. Также были опубликованы снимки алюминиевой болванки для изготовления чехлов. Отметим крупный блок тыльной камеры с надписями о 120-кратном зуме, датчике изображения Sony IMX899 и объективом с апертурой F/1. Камера, как и ожидалось, создается совместно с компанией Hasselblad.

Смартфону также прочат топовую платформу Qualcomm Snapdragon 898, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3216:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 125 Вт.

Комментарии и отзывы OnePlus 10 Pro
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