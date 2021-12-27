Флагман OnePlus 10 Pro уже готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что флагманские смартфоны OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro будут представлены уже 4 января 2022 года. Сначала новинка появится в продаже на местном китайском рынке, а потом и в остальных регионах.

По предварительным данным, старшая модель получит 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей LTPO с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, поддержку проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, фирменную оболочку ColorOS 12 на базе Android 12, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 5000 мАч и защиту от пыли и влаги.