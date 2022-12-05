Флагман OnePlus 11 показали на новом рендере

Сетевые инсайдеры поделились новым изображением флагманского смартфона OnePlus 11, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в расцветках Forest Emerald и Volcano Black. Отметим новый дизайн основной камеры с тремя модулями и вспышкой.

По предварительным данным, смартфон получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовый OLED-дисплей, выполненным по технологии LTPO, разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также ОС Android 13 с прошивкой OxygenOS 13 «из коробки».

TSMC уже готова продавать технологический процесс в 3 наноме…
Вчера компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, она же TSMC, официально отчиталась о своих пла…
Представлены смартфоны Redmi 11 Prime и Prime 5G…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Redmi 11 Prime и Redmi 11 Prime 5G, которые отл…
Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек …
Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые дан…
В iOS 16.2 нашли поддержку 5G, но только в Индии…
Несмотря на то, что технологии сотовой связи пятого поколения активно развиваются и буквально в каждом см…
Флагман iQOO 11 оснастят 144-Гц экраном …
Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне iQOO 11, который еще не был представлен официально. Ит…
Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10 5G, главным отличием которой от предст…
Опубликованы фото с 75-мм модуля камерофона Xiaomi 13 Pro…
Вскоре после фотографий, сделанных на главный модуль основной камеры Xiaomi 13 Pro, в сети появились сним…
Смартфон Oppo A17 оценен в 10 тысяч рублей …
Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A17, рекомендованная цена которого составляет…
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor