Флагман OnePlus 11 показали на новом рендере

Сетевые инсайдеры поделились новым изображением флагманского смартфона OnePlus 11, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в расцветках Forest Emerald и Volcano Black. Отметим новый дизайн основной камеры с тремя модулями и вспышкой.

По предварительным данным, смартфон получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,7-дюймовый OLED-дисплей, выполненным по технологии LTPO, разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также ОС Android 13 с прошивкой OxygenOS 13 «из коробки».