OPPO Reno 16 FS оценили в 650 евро

Компания OPPO выпустила на европейский рынок смартфон Reno 16 FS, который основан на 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7300 Energy с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MC2. Новинку также оснастили 6,57-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2372:1080 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и подэкранным дактилоскопом, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, предустановленной прошивкой ColorOS 16 на основе ОС Android 16, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68. Цена смартфона составила 650 евро.