iQOO Neo 11S протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Neo 11S, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие флагманского 3-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц и графического адаптера G1-Ultra, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16.

Напомним, что выпущенный в прошлом году iQOO Neo 11 оснащается 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой зарядки.