Флагман OnePlus 7 Pro показали в трех расцветках

В сети появились качественные изображения флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, который еще не был представлен официально. На этот раз грядущая новинка показана в трех расцветках: Nebula Blue, Almond (миндальной) и привычной черной. Получит ли флагман еще какую-нибудь расцветку (например, матовую черную), узнаем после официальной презентации 14 мая.

Напомним, что OnePlus 7 Pro прочат чипсет Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и апертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°.