Флагман OnePlus 9 Pro показали на фото

В сети появились первые фотографии флагманского смартфона OnePlus 9 Pro, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают предыдущие рендеры: изогнутый по бокам дисплей, врезанная в верхний угол фронтальная камера и прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями.

По предварительным данным, OnePlus 9 Pro получит 6,7-дюймовый дисплей Fluid Amoled с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопом и закругленными кромками, фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, квадрокамеру с 5-кратным оптическим зумом, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.