Флагман OnePlus 9 Pro засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружился флагманский смартфон OnePlus 9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, смартфон оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 875, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. В однопоточном тестировании аппарат набрал 1122 балла, а в многопоточном 2733 балла – столь слабый результат можно объяснить сырым ПО в протестированном образце.

Ранее сообщалось, что в серию OnePlus 9 войдут сразу три модели. Стандартному OnePlus 9 прочат топовый 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 875, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, защиту согласно степени IP68, модуль NFC, стереодинамики, поддержку проводной быстрой зарядки на 65 Вт и беспроводной на 40 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Новости:
Китайский Redmi Note 9 получит продвинутую камеру

Один из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас заявил о том, что смартфон Redmi Note 9 (китайская в...
Смартфон iPhone 12 получил 18 магнитов

Ремонтники из iFixit опубликовали полную разборку смартфона iPhone 12, который получил 6 баллов по шкале ...
Yahoo объединилась с ZTE для запуска Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y

Yahoo Mobile в настоящее время принадлежит американскому оператору связи Verizon. Теперь же, оператор свя...
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
AOC представила четыре новых изогнутых и...
AOC представила четыре новых изогнутых иAOC представила четыре новых изогнутых игровых монитора c кривизной 1500R. Мониторы предлагают высокую ча...
Ищем идеальную сумку для ноутбука...
Ищем идеальную сумку для ноутбукаВыбирая сумки и рюкзаки для н...
Fractal Design выпустила кронштейн Flex ...
Fractal Design выпустила кронштейн Flex Fractal Design выпустила кронштейн Flex B-20 для вертикальной установки видеокарты. ...
Обновление PUBG PC Update 9.2 добавляет ...
Обновление PUBG PC Update 9.2 добавляет В ПК-версии PUBG вышло новое обновление Update 9.2 которое уже доступно на тестовом сервере. Update 9.2 д...
Ищем аксессуары для PocketBook 840-2 Ink...
Ищем аксессуары для PocketBook 840-2 InkВ последнее время электронные читалки стали пользоваться повышенным спросом, так как пользователи поняли ...
Microsoft выпустила новый патч для Fligh...
Microsoft выпустила новый патч для FlighНовый патч Microsoft Flight Simulator 1.8.3.0 приносит оптимизацию в игру. Новый патч оптимизирует систем...
Новая док-станция Belkin Thunderbolt 3 D...
Новая док-станция Belkin Thunderbolt 3 DНовая док-станция Thunderbolt 3 Dock Pro - это флагманская док- станция Belkin для Thunderbolt 3. Она явл...
Сервера Luna от Amazon использует графич...
Сервера Luna от Amazon использует графичНа этой неделе Amazon объявила, что будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft Project xCloud и Nvidi...
LG Wing телефон с двумя экранами и повор...
LG Wing телефон с двумя экранами и поворКомпания LG анонсировала название своего будущего смартфона - LG Wing. ...
Google Chrome Canary теперь может провер...
Google Chrome Canary теперь может проверЕщё в октябре прошлого года, компания Google представила множество функций конфиденциальности для Google ...
Ультракороткофокусный лазерный проектор ...
Ультракороткофокусный лазерный проектор Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный проектор 4K со сроком службы лампы более 20000 часов. ...
Монитор для киберспорта MSI Optix MAG274...
Монитор для киберспорта MSI Optix MAG274MSI представила монитор для киберспорта с частотой обновления экрана 165 Гц. Монитор оснащен панелью Rapi...
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor