Флагман OnePlus 9 Pro засветился в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружился флагманский смартфон OnePlus 9 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, смартфон оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 875, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. В однопоточном тестировании аппарат набрал 1122 балла, а в многопоточном 2733 балла – столь слабый результат можно объяснить сырым ПО в протестированном образце.

Ранее сообщалось, что в серию OnePlus 9 войдут сразу три модели. Стандартному OnePlus 9 прочат топовый 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 875, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, защиту согласно степени IP68, модуль NFC, стереодинамики, поддержку проводной быстрой зарядки на 65 Вт и беспроводной на 40 Вт.